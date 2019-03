L’Inter cerca nuovi terzini. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Hysaj del Napoli e l’ex Biraghi, ora alla Fiorentina

Sarà restyling sulle fasce in casa Inter? Il club nerazzurro, che ha rispedito al mittente Sime Vrsaljko, potrebbe non riscattare Cedric Soares per circa 7,5 milioni di euro e potrebbe cedere anche Dalbert. D’Ambrosio e Asamoah dovrebbero restare ma il club sta lavorando per portare altri due terzini ad Appiano Gentile. L’obiettivo per la fascia destra è Elseid Hysaj. Il terzino albanese, classe ’94, lascerà quasi certamente il Napoli. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’agente del giocatore, Giuffredi, e Aurelio De Laurentiis, per parlare del rinnovo: al momento c’è distanza e il pressing nerazzurro stuzzica particolarmente il laterale albanese, non più un titolare inamovibile nel Napoli di Ancelotti.

Hysaj piace da tempo all’entourage nerazzurro, non ha ancora rinnovato con il Napoli e molto dipenderà dalla trattativa in corso con De Laurentiis. Per la fascia sinistra invece si pensa a Cristiano Biraghi, laterale classe ’94 scuola Inter, autore di un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. L’Inter, anche per questioni legate alle liste europee e alla lista Serie A, potrebbe decidere di riportare alla base alcuni giovani talenti e Biraghi potrebbe essere uno di questi.