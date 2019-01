Inter, Cedric soluzione temporanea: per l’estate c’è Hysaj

L’Inter vuole Hysaj per la prossima stagione. Il terzino del Napoli può cambiare maglia a fine stagione: le ultimissime

Sarà Elseid Hysaj il nuovo terzino dell’Inter? Il club nerazzurro ha chiuso l’intesa con il Southampton ingaggiando il terzino Cedric Soares. Il giocatore arriverà in prestito a 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e a fine stagione verranno tirate le somme. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter però al futuro. E’ difficile che il portoghese possa essere confermato a meno di giocare sei mesi quasi perfetti. Il club interista valuta anche Elseid Hysaj. Il terzino destro del Napoli, non ha un ottimo rapporto con Carlo Ancelotti.

Il giocatore albanese rimarrà in azzurro fino al termine della stagione ma a fine anno andrà via. Il calciatore, insostituibile con Sarri, non ha il posto garantito a Napoli e, salvo sorprese, andrà via. L’Inter ha già avviato i contatti per il terzino ex Napoli e in estate potrebbe accelerare, lasciando andare Cedric, per puntare poi sul terzino albanese. Movimenti sulle fasce in casa interista. Danilo D’Ambrosio attende il rinnovo, Dalbert potrebbe andare via tra gennaio (difficile) e giugno, Sime Vrsaljko non verrà riscattato e Cedric Soares rischia di fare la stessa fine. Per il futuro però c’è Hysaj.