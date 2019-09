I tifosi dell’Everton utilizzano il volto di Kean contro il razzismo

Everton, i tifosi utilizzano il volto di Kean per la lotta al razzismo. Pronto uno striscione dedicato all’ex Juventus

La lotta al razzismo si è intensificata sempre di più nell’ultimo periodo, sopratutto a causa dei recenti episodi andati in scena in tutta Europa ma specialmente in Italia. I club di Premier League stanno portando avanti delle iniziative per contrastarlo.

I tifosi dell‘Everton, tra i tanti, hanno preparato uno striscione con disegnato il volto di Kean col chiaro messaggio in italiano: «No al razzismo».