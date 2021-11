Iachini: «Parma? Tutti vorrebbero allenarlo, ma faccio il tifo per Maresca»

Iachini ha parlato ieri sera a Sporitalia Mercato in vista di un suo possibile futuro al Parma

Giuseppe Iachini, attualmente senza squadra dopo l’esonero con la Fiorentina nella passata stagione, è stato ospite a Sportitalia Mercato.

Nel parlare del suo futuro, l’allenatore è stato incalzato da Criscitiello riguardo ad un suo possibile passaggio al Parma: «A Parma c’è un grande amico, Enzo Maresca. Lui ha tre anni di contratto ed è un ottimo ragazzo. Io non dico né sì né no a nessuno. In questo momento faccio il tifo per Enzo, che è stato un mio giocatore, fermo restando che tutti gli allenatori vorrebbero allenare il Parma.»