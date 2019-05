L’attaccante del Toro ha agguantato il momentaneo pareggio sull’Empoli. Il ritorno al gol è stato inutile per la squadra

Ci aveva pensato Iago Falque a raddrizzare la partita del suo Toro al Castellani dopo lo svantaggio. Nel secondo tempo, lo spagnolo è subentrato ad Ola Aina e in appena tre minuti ha siglato il gol del momentaneo pareggio con l’Empoli. La partita purtroppo prende una piega clamorosa: gli empolesi s’impongono per 4-1 e il ritorno al gol di Iago Falque diventa amarissimo.

L’esterno ex Roma e Genoa non segnava dal 23 febbraio, quando il Toro vinse 2-0 contro l‘Atalanta. Ora, ha raggiunto quota 5 centri in stagione. La stagione dello spagnolo è stata tutt’altro che brillante e che, a causa dell’infortunio, è mancato al suo Toro proprio nel momento di maggior bisogno.