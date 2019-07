Iaquinta estraneo alle accuse di associazione mafiosa, condannato il padre, Giuseppe: 19 anni per lui

Vincenzo Iaquinta si è sempre dichiarato innocente riguardo le accuse della Procura per associazione mafiosa. Oggi i Giudici hanno lasciato cadere le accuse per l’ex campione del mondo, ritenuto estraneo. Candanna, invece, per il padre Giuseppe: 19 anni di carcere.

«L’estraneità alla associazione mafiosa e lo strettissimo rapporto personale con il padre lasciano il dubbio che egli non abbia agito nel perseguimento della finalità tipica contestata bensì al solo scopo di aiutare il padre». Lo riporta Il Corriere dello Sport.