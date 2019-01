Ibra attacca Ronaldo: «Andare alla Juve non è una vera sfida»

Lo svedese attacca frontalmente il bianconero: «Andare in B qualche anno fa e riportare la squadra in A, quella sarebbe stata una sfida»

brahimovic contro Ronaldo. Scontro, si fa per dire, non sul campo visto che uno gioca ai Los Angeles Galaxy e l’altro alla Juve. Ma almeno dal punto di vista verbale, lo svedese non perde occasione per guadagnarsi qualche titolo sui giornali, nel caso specifico la testata olandese Voetbal Nieuws.

La bordata di Ibra è diretta e senza mezze misure: «Cristiano parla di nuove sfide. Dice che secondo lui è una sfida giocare in una squadra che già prima era attrezzata per vincere la serie A. Qualche anno fa, non sarebbe stata una sfida andare alla Juventus in serie B e riportarla in serie A? Accidenti, andare alla Juve non è una sfida».