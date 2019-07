I ricordi di Ibra: «Il derby di Milano è il migliore. MLS? Io una Ferrari tra le Fiat»

Zlatan Ibrahimovic, prima del derby di Los Angeles, ha ricordato i derby di Milano: «Erano grandi partite»

Intervistato da ESPN, Zlatan Ibrahimovic ha indicato quali partite giocava con più piacere e voglia. Al primo posto? Il derby di Milano. Le parole dello svedese in forza al Los Angeles Galaxy

DERBY – «Il derby più sentito che ho giocato è il ‘Clásico’ Barcellona-Real Madrid. Per il più intenso devo andare in Italia. Milan-Inter. Quelle erano grandi partite».

MLSN – «Il campionato americano non è allo stesso livello di quelli europei. Dobbiamo essere onesti. Prima giocavo con giocatori al mio livello, o quasi. Io qui sono come una Ferrari in mezzo alle Fiat. Ho vissuto una cosa simile con la Nazionale svedese. Non accetto che non mi arrivi la palla, o che mi arrivi troppo tardi. Voglio che tutti siano al mio livello. Le partite qui potrebbero essere più veloci, più tattiche, con più ritmo»