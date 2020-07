Ibrahimovic da record: primo giocatore a segnare almeno 50 gol con Milan e Inter

Zlatan Ibrahimovic è diventato il primo giocatore a riuscire a segnare almeno 50 gol con Milan e Inter. E sul futuro…

Zlatan Ibrahimovic macina record su record. La doppietta contro la Sampdoria gli ha consentito sia di raggiungere la doppia cifra di reti stagionali (9 gol in campionato e 1 in Coppa Italia) a cui riesce ad arrivare continuativamente dalla stagione 2002-03, nonostante ben nove cambi di maglia, sia di stabilire un altro primato. Lo svedese, infatti, è il primo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 50 reti sia con la maglia del Milan che con quella dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro dello svedese che molto probabilmente sarà ancora a Milano. Ieri il ds Massara ha confermato che i tempi per il rinnovo saranno stretti. Club e Raiola dialogano per raggiungere la quadra economica, lo svedese parte da una richiesta di 6 milioni, che in termini di ingaggio puro non potranno essere concessi. Si lavorerà dunque sui bonus, in modo da riuscire ad accontentare tutti, anche perché più passano i giorni e più filtra la convinzione di Zlatan di restare dov’è.