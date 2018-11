Il Milan si muove sul mercato. I rossoneri sono vicini al colpo Zlatan Ibrahimovic. Forte pressing anche per Fabregas

Rinforzi di qualità per il Milan che verrà. Il mercato di riparazione servirà a mettere a freno l’emorragia causata dai tanti infortuni. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi per puntare alla Champions e uno dei grandi colpi di Leonardo potrebbe essere il ritorno di ZlatanIbrahimovic. Sul fronte Ibrahimovic per ora tutto tace, ma la trattativa potrebbe accelerare di colpo nei prossimi giorni, visto che nella mente dello svedese è ormai tutto molto chiaro: Zlatan vuole il grande ritorno e lavora per liberarsi dai Galaxy e soprattutto dagli sponsor.

Nel mirino, come detto, c’è anche CescFabregas. Il centrocampista spagnolo non è un titolare per Sarri e può andare via. Il feeling con il Milan è di vecchia data e, al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto. Più che il costo del cartellino (siamo intorno ai 10 milioni), l’ostacolo è l’ingaggio: Fabregas guadagna 8 milioni all’anno e il Milan deve tenere conto di ogni dettaglio per muoversi nei limiti del Fair Play Finanziario. Il Milan ha ottimi rapporti con il Chelsea e potrebbe tentare l’approccio anche per il difensore Christensen.