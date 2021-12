Infortunio Ibrahimovic, le ultime sull’attaccante svedese non convocato da Pioli

Zlatan Ibrahimovic sarà assente nella gara di domani contro l’Empoli per un infortunio al ginocchio. Le ultime

Problema di sovraccarico al ginocchio sinistro per Ibrahimovic che non prenderà parte alla lista dei convocati del Milan in vista della trasferta di Empoli.

Lo stesso Pioli in conferenza ha annunciato l’assenza dello svedese, che vorrà ritrovare al meglio in vista del ritorno in campo per il 6 gennaio contro la Roma.

