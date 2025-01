Ibrahimovic: «Serviva una scossa con Conceicao, ora abbiamo bisogno di continuità; e su Rashford...»

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Cagliari

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Milan Cagliari. Di seguito le parole del dirigente rossonero.

CONCEICAO – «Quello che cercavamo era una reazione, dare uno schock alla squadra cambiando tecnico. L’importante è che la squadra abbia accettato il modo di lavorare di Conceicao, poi ha avuto poco tempo, ma ha fatto subito un grande lavoro vincendo la Supercoppa e la squadra ha reagito bene. L’importante adesso è continuare, perchè se non si continua anche la Supercoppa vale meno: era uno dei nostri obiettivi ma adesso serve la reazione in campionato per arrivare in alto. Rimpianto no, quando fai una scelta ci devi credere. Eravamo dietro alla scelta di Fonseca, ma mancava la continuità di risultati».

LAVORO IN DIRIGENZA – «Siamo un team e lavoriamo di squadra: ogni decisione è di squadra. Stiamo dietro alle nostre scelte, per me poi è una situazione nuova, è anche vero che qui la pressione è tanta, ma io non ho paura anzi, mi carico. Sono umile e devo crescere.»

RASHFORD – «Rashford lo conosco bene, ho giocato con lui e ora è più uomo e adulto. Ha fatto grandi cose al Manchester ed è un giocatore loro. Non so se serve tanto a convincerlo: siamo un grande club dove tutti vogliono giocare. É un’operazione difficile, ma ancora non abbiamo parlato con lui; adesso ragioneremo se parlargli o no».