Ibrahimovic-Milan, arrivano le prime smentite

Ha fatto il giro del web in pochissimi secondi. La notizia è rimbalzata dall’America ed è arrivata dritta dritta fino qui. Ibrahimovic al Milan, e adirlo sarebbe stato proprio il numero uno della MLS Don Garber.

Le prime smentite sono già arrivate tra le quali anche quella del responsabile della comunicazione Dan Courtemanche che su Twitter ha scritto: «Il presidente della MLS Don Garber non ha dichiarato che il Milan stava firmando per Ibrahimovic».

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B

— Dan Courtemanche (@courtemancheMLS) November 7, 2019