Zlatan Ibrahimovic risponde alle domande sul suo erede per il futuro. Ecco le dichiarazioni del fuoriclasse svedese

Esiste un solo Zlatan Ibrahimovic. Lo pensano molti appassionati di calcio, ma soprattutto il diretto interessato.

L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha risposto così a Dazn alla domanda su un suo possibile erede:«Ci sono tanti buoni giocatori ma non mi rivedo in nessuno di loro. Ci può essere solo una versione di me stesso. Ogni giocatore ha la propria storia».