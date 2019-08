Ibrahimovic: «Se lo United ha bisogno, sono qui. Ho parlato con Pogba»

Ibrahimovic si propone nuovamente al Manchester United e rivela di aver consigliato l’ex compagno Paul Pogba

Ibrahimovic torna al Manchester United? L’attaccante apre allo scenario di mercato. Ecco le sue parole nell’ultima intervista. Ricordiamo che lo svedese attualmente è ancora sotto contratto con i Los Angeles Galaxy.

«Potrei tranquillamente giocare in Premier League, per cui se lo United ha bisogno di me, io sono qui. Pogba? Ho parlato con lui e gli ho dato qualche consiglio. Ma non vi dico cosa gli ho detto».