Ibrahimovic, che stoccata: «Pallone d’Oro? Lo vinceva Perez, non Cristiano Ronaldo»

Zlatan Ibrahimovic mette in dubbio l’assegnazione del Pallone d’Oro e critica fermamente Florentino Perez, patron del Real Madrid

Mai banale ZlatanIbrahimovic! L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato dell’assegnazione del Palloned’Oro (premio che non ha mai vinto) e ha lanciato gravi accuse nei confronti di FlorentinoPerez e ha lanciato anche una critica, poco velata, nei confronti di CristianoRonaldo, ora alla Juventus. Continua a far discutere infatti l’assegnazione del premio a LukaModric: il croato ha interrotto il binomio decennale Cristiano Ronaldo-Messi e lo svedese non ha usato la diplomazia per commentare il premio vinto dal centrocampista del Real Madrid.

«Ora finalmente sappiamo con chi competeva Messi – ha detto Ibra in un’intervista a ‘Fox Sports’ – per questo premio: era Florentino Perez e non Cristiano Ronaldo». Un modo sicuramente per elogiare il suo ex compagno di squadra Leo Messi ma anche un modo per attaccare Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e un modo per denigrare CR7, vincitore di 5 Palloni d’Oro, proprio come Leo Messi. Secondo lo svedese dunque l’assegnazione di 6 Palloni d’Oro ai giocatori del Real Madrid non è dovuta ai meriti dei calciatori ma al potere politico del presidente del Real Madrid. Inoltre, Zlatan non ha mai vinto il Pallone d’Oro e le sue parole potrebbero essere anche un modo per ‘motivare’ la mancata assegnazione del premio nei suoi confronti.