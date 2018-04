Icardi fa 25 in campionato: nuovo record per lui

Mauro Icardi sale a quota 25 gol in campionato: l’attaccante dell’Inter ha battuto il suo precedente record di 24 reti

L’Inter di Luciano Spalletti è in vantaggio 3-0 sul Cagliari nel match di San Siro valido per la 33esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Il gol del raddoppio è stato messo a segno dal capitano nerazzurro Mauro Icardi, ora a quota 25 reti in campionato. L’attaccante argentino ha battuto così il proprio record di 24 gol, stabilito nella scorsa stagione.

A 5 giornate dal termine, dunque, il giocatore ha buone possibilità di raggiungere quota 30, sperando di convincere a suon di gol il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli a convocarlo per il Mondiale di Russia.