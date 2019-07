Icardi al Napoli, De Laurentiis gli propone un ingaggio monstre

Il Napoli studia il piano per arrivare a Icardi: ingaggio da 10 milioni e tesoretto da cessioni minori. La Juventus però non molla

Nonostante le secche smentite da parte di Aurelio De Laurentiis, l’innamoramento del Napoli per Mauro Icardi persiste. Da due anni (dalla cessione di Higuain) i partenopei sono sulle tracce dell’argentino e quest’estate potrebbe essere finalmente quella giusta per vederlo sbarcare in Campania.

Il Napoli, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe pronto all’assalto con De Laurentiis che per convincere Icardi metterebbe sul piatto un ingaggio da 10 milioni netti a stagione. La Juventus ovviamente continua a monitorare da vicino la situazione ma, come avrebbe spiegato Paratici alla stessa Wanda Nara, non può affondare il colpo prima di cedere almeno uno tra Mandzukic e Higuain.