Icardi alla Roma? Juan Jesus sui social: «Ti aspetto!» – FOTO

Il difensore della Roma Juan Jesus ha dato un grosso indizio di mercato sul futuro di Mauro Icardi: sarà veramente in giallorosso?

Il futuro di Mauro Icardi è uno dei rebus più intricati dell’estate. L’argentino ha rifiutato, per il momento, tutte le destinazioni proposte ribadendo la propria volontà di andare alla Juve. La Roma, come è noto, è sull’attaccante da tempo ma Icardi non sembrerebbe troppo convinto della destinazione.

Tuttavia, Juan Jesus ha dato un grosso indizio di mercato sotto l’ultima foto pubblicata dal bomber argentino. Il difensore giallorosso ha scritto: «Ti aspetto» con due cuori giallorossi e l’emoticon del lupo. Siamo giunti alla svolta finale della vicenda?