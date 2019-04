Mauro Icardi lascerà l’Inter anche con Antonio Conte in panchina: il tecnico non vuole puntare sull’argentino

Quale futuro per Mauro Icardi? Il centravanti dell’Inter sembra avere le ‘ore contate’: secondo Il Corriere dello Sport, il futuro del numero 9 argentino, tornato titolare e al gol nella sfida contro il Genoa, sembra già essere scritto. La riappacificazione tra le parti è solo momentanea, al netto di clamorose sorprese, e anche con l’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il centravanti argentino andrà via da Appiano Gentile al termine della stagione.

Wanda e Mauro non hanno cambiato idea e sarebbero disposti anche a rimanere all’Inter e sperano che, in caso di addio di Spalletti, si possa imbastire un nuovo rapporto con il suo successore. Il problema però si presenterebbe anche con Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: il tecnico, che avrebbe già avuto dei colloqui con Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, avrebbe già espresso il suo pensiero sul centravanti: Conte non vorrebbe lavorare con il numero 9 argentino e avrebbe chiesto al dirigente nerazzurro di portare avanti la sua cessione. Il futuro di Mauro Icardi dunque sembra segnato: con Spalletti o con Conte in panchina, il centravanti interista è destinato a lasciare l’Inter in estate.