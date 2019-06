Icardi-Dybala: per lo scambio si attende il nuovo allenatore della Juve

In casa Inter tiene sempre banco la grana Icardi: l’argentino non vuole andare via da Milano. Solo la Juve interessata a lui

Passano i giorni e sempre meno squadre sono interessate a Mauro Icardi. Ultima in ordine temporale, il Napoli che ha ribadito con il presidente De Laurentiis l’intenzione di non comprare l’argentino. Restano vive quindi solo due piste nel futuro di Maurito: rimanere in nerazzurro e vivere una stagione da comparsa, oppure andare alla Juve.

Secondo Tuttosport, da Torino lavorano proprio in questa direzione. Icardi è un vecchio pallino di Sarri che accoglierebbe volentieri il numero 9 dell’Inter nel suo attacco. Tuttavia Marotta lo cederebbe solo in caso di scambio con Paulo Dybala. La Joya non sembra interessata attualmente a trasferirsi a Milano, vuole prima avere un confronto con Sarri per capire l’importanza che andrebbe a ricoprire nella sua squadra.