Secondo i quotidiani spagnoli, l’Atletico Madrid starebbe pensando di sostituire i partenti Griezmann e Diego Costa con Icardi e Dybala

Griezmann e Diego Costa out, Icardi e Dybala in? Il quotidiano spagnolo As è sicuro di sì. L’Atletico Madrid ci sta pensando seriamente visto che in estate ci sarà l’ennesimo assalto da parte del Barcellona per Griezmann. Insieme al francese potrebbe partire anche Diego Costa.

Per questo motivo i Colchoneros starebbero pensando a due delle stelle della Serie A: Paulo Dybala e Mauro Icardi. Inter e Juve sono avvisate.