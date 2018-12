L’Olimpico è casa Icardi: Roma avvisata

Mauro Icardi ha grande confidenza con il gol allo Stadio Olimpico. Quattro gol alla Roma, 5 nelle ultime 3 nella Capitale

Cecchino Icardi! E non è certo una novità. Il centravanti dell’Inter ha segnato più di 100 gol nel corso della sua carriera ma si trova particolarmente a suo agio in uno stadio non suo, ovvero all’Olimpico. Maurito scenderà in campo questa sera nel corso della sfida contro la Roma (ha recuperato da un leggero fastidio accusato nel corso dell’ultima gara di Champions contro il Tottenham) e proverà a far male, ancora una volta, ai giallorossi. L’Inter di Spalletti proverà a dare una mazzata alla formazione guidata da Eusebio Di Francesco e Mauro proverà a ritoccare le sue statistiche.

Mauro Icardi proverà nella gara di questa sera contro la Roma ad allungare la striscia positiva contro i giallorossi: nelle ultime 5 sfide, l’argentino ha realizzato 4 reti e un assist. Mauro, come detto, ha un ottimo rapporto con lo stadio Olimpico: l’argentino, tra Roma e Lazio, ha segnato 5 gol nelle ultime 3 sfide all’Olimpico, uscendo sempre vincitore. Non c’è due senza tre che il quattro vien da sé? I tifosi romanisti sono autorizzati a fare gli scongiuri del caso, i tifosi nerazzurri sono autorizzati a sognare perché Mauro, anche all’Olimpico, è una garanzia!