Icardi-Inter: martedì l’incontro. Ecco le richieste a Wanda

L’Inter convoca Wanda Nara per il rinnovo di Mauro Icardi. Ecco le richieste del club nerazzurro alla moglie-manager

L’Inter incontrerà Wanda Nara nella giornata di martedì per iniziare a parlare del rinnovo del contratto di Mauro Icardi. La prima proposta del club nerazzurro è stata bocciata e quello di martedì sarà il primo summit tra le parti, da quando Beppe Marotta è arrivato in dirigenza. L’incontro, per forza di cosa, non potrà essere risolutivo ma potrà dare grosse indicazioni sul percorso da seguire per arrivare alla fumata bianca. Secondo La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni sono arrivati segnali di distensione e di pace da entrambe le parti e si spera di arrivare a un compromesso a stretto giro di posta.

La partita di martedì sarà a tre: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Wanda Nara. Più avanti, quando nella speranza di tutti si avvicinerà la firma e dunque andranno in scena gli incontri più tecnici, entreranno in scena anche Giovanni Gardini, Letterio Pino e Ulisse Savini, gli specialisti che affiancano Wanda. L’argentina si presenterà da sola e chiederà un ingaggio da top player, da 9 milioni di euro (la cifra guadagnata da Higuain al Milan). L’Inter risponderà con un ingaggio da 7 milioni a stagione, proprio quanto percepito da Dybala e Higuain alla Juve, e chiederà l’eliminazione della clausola. E, a margine della trattativa, la società ribadirà la richiesta di una minore esposizione della famiglia Icardi.