Icardi Inter, Biasin shock: «Conte non vuole portarlo in ritiro»

Inter, brutte notizie per Icardi: l’argentino non rientra nei piani di Conte. Ecco il retroscena rivelato da Biasin

Fabrizio Biasin ha rivelato a TMW Radio novità incredibili su Icardi:«Marotta e Conte hanno già parlato con Wanda Nara martedì via telefono e sono stati abbastanza chiari: Icardi non rientra nei piani futuri dell’Inter».

Biasin continua:«Conte è stato abbastanza netto e quindi, probabilmente, Icardi non verrà portato in ritiro. Icardi non vuole andare via da traditore e quindi non accetta Juventus, Napoli o Atletico Madrid».