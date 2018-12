La carica di Icardi dopo il Psv: «Amala! Forza Inter!» – FOTO

Mauro Icardi, attaccante e capitano dell’Inter, ha spronato la sua squadra dopo il ko con il Psv. Poche parole ma inequivocabili

Tornerà a splendere il sole, anche dopo un giorno di pioggia. Traumatico risveglio per il popolo interista dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. I nerazzurri avevano il destino nelle proprie mani a due giornate dalla fine ma si sono complicati la vita con la sconfitta di Londra contro il Tottenham e con il pareggio interno contro il Psv, ultima forza del raggruppamento. Alla formazione nerazzurra bastava vincere, visto il pari tra Barcellona e Tottenham, ma Icardi e compagni non sono andati oltre l’1-1.

Grande delusione e grande amarezza in casa nerazzurra dopo il ko e dopo la ‘retrocessione’ in Europa League. I tifosi, sui social, se la stanno prendendo con Spalletti e sognano l’arrivo di Antonio Conte, mentre in casa nerazzurra serpeggia rabbia e frustrazione per l’occasione persa. L’Inter, come detto, aveva una grossa possibilità ma si è disciolta come neve al sole, proprio sul più bello. Non ha marcato visita il capitano Mauro Icardi. Maurito ha parlato subito dopo la gara, parlando di rabbia per la mancata qualificazione e quest’oggi ha affidato ai social la sua reazione: «Amala. Forza Inter» ha scritto. Poche parole che rendono chiaro il senso di appartenenza del numero 9.