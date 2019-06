Icardi-Inter, scontro totale: per Conte è fuori rosa

Arrivano aggiornamenti importanti sulla questione Icardi: l’Inter ha ribadito la volontà di cederlo in estate

L’Inter e Mauro Icardi sono arrivati al muro contro muro. Gli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport non lasciano spazio a dubbi: Mauro e la moglie Wanda Nara sono tornati a Milano oggi e hanno incontrato i collaboratori, che hanno messo sul tavolo le proposte di Roma e Napoli.

Icardi ha ribadito ancora una volta la volontà di rimanere a Milano e presentarsi a Lugano per il ritiro sotto gli ordini di Conte. I nerazzurri vogliono convocare urgentemente Wanda per dirle che il marito è fuori da ogni progetto tattico. L’Inter vuole comprare due attaccanti e lo stesso Conte è stato fermo nel dire che Icardi non rientra nei suoi piani.