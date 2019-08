Icardi aspetta la Juve, Roma e Napoli rimangono alla finestra: la situazione

Mauro Icardi continua ad aspettare la Juve nonostante abbia ricevuto altre offerte. I bianconeri però sono in ritardo con le cessioni

Non si sblocca ancora la situazione legata a Mauro Icardi. Tutto dipende dalle cessioni della Juve, club che ha nel mirino l’argentino e che il giocatore stesso accetterebbe senza pensarci due volte. Il club bianconero deve però vendere prima di imbastire qualsiasi discorso con l’Inter.

Come riporta il Corriere dello Sport, non sfumano neppure Roma e Napoli. I nerazzurri preferirebbero l’ipotesi giallorossa, in modo da poter arrivare all’obiettivo Dzeko, che verrebbe inserito come contropartita (più soldi). Gli azzurri, invece, metterebbero sul piatto soldi.