Icardi Juventus: l’argentino è il piano B dei bianconeri. Le ultime

Icardi Juventus: l’argentino, ex capitano dell’Inter, rappresenta il piano B in caso di mancato arrivo di Vlahovic. Le ultime

C’è Dusan Vlahovic in cima alla lista della dirigenza della Juventus per rinforzare l’attacco. Il gioiello è in uscita dalla Fiorentina che lo valuta però 60 milioni di euro. E la concorrenza si preannuncia sempre più agguerrita.

In caso di mancato arrivo alla Juventus di Vlahovic, il piano B di Cherubini e dello staff si chiama Mauro Icardi. L’attaccante è in bilico al PSG e valutato circa la metà dal club parigino.