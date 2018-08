Icardi-Lautaro Martinez: tanto ‘rumore’ per nulla?

L’Inter stecca al debutto. Tanta attesa per la coppia Icardi-Lautaro Martinez ma il duo argentino stecca contro il Sassuolo

Tanta attesa per Icardi–Lautaro Martinez ma…tanto clamore per nulla! Sassuolo-Inter regala tante emozioni ma anche tante interrogativi a Luciano Spalletti, orfano di Skriniar, Vrsaljko e Nainggolan. Il tecnico ha puntato sull’argentino appena arrivato dal Racing de Avellaneda ma il numero 10 ha steccato al debutto. Nessuna bocciatura, come è ovvio che sia dopo i primi 90 minuti, ma in estate si è parlato tanto della coppia argentina e della convivenza tra i due attaccanti che ieri hanno faticato a giocare insieme e a trovarsi.

Lautaro non ha mai visto la porta e ha girovagato per il campo alla ricerca della posizione giusta. L’inizio è stato incoraggiante, con un paio di giocate interessanti, ma tutte troppo lontane dalla porta. Maurito è stato uno dei pochi a calciare in porta ma non ha mai impensierito realmente Consigli, almeno nel primo tempo. Il centravanti argentino ha avuto una grande occasione nella ripresa, su assist di Perisic, ma non ha trovato la porta. Diciotto e trentatré i palloni toccati da Mauro e Lautaro, quattro a zero il computo dei tiri. Tre le palle perse dal 9, ben 13 quelle perse da Martinez. La coppia Icardi-Lautaro è rinviata.