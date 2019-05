Icardi e Lautaro, la staffetta è inutile: entrambi penalizzati e a secco di gol

Icardi e Lautaro stanno vivendo un finale di stagione uguale: pochissimi gol e efficacia in area di rigore pari allo zero

A inizio stagione Spalletti si leccava i baffi per aver in rosa due autentiche macchine da gol come Icardi e Lautaro Martinez. L’assenza di gerarchie, tuttavia, ha penalizzato entrambi giocatori.

Un anno fa Mauro è stato il capocannoniere della Serie A con 29 gol, ora è a 11. All’andata ha fatto 9 gol, con una media di una rete ogni 145 minuti; nel ritorno è a 2 gol, entrambi su rigore. In A Lautaro Martinez ha segnato 6 gol, equamente distribuiti tra andata e ritorno. Però nelle prime 19 giornate ha giocato 443 minuti mentre nelle 18 successive quasi il doppio (874). Lautaro nel 2019 ha segnato solo fuori casa, anche se l’ultimo gol è il rigore nel derby di metà marzo.