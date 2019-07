Icardi Lukaku, bombers con un destino in comune: la situazione

Icardi Lukaku, bomber con un destino in comune: la situazione dei due attaccanti non proprio al centro del mercato

Se l’estate scorsa Mauro Icardi fosse stato sul mercato, l’asta che si sarebbe scatenata per il centravanti argentino avrebbe sicuramente sfiorato i 100 milioni. Invece in questa estate, Icardi non sembra al centro dell’attenzione.

Antonio Conte ha fatto capire che non punterà su Maurito, soprattutto dopo tutte le diatribe legate ai rapporti con la società e la moglie agente, Wanda Nara. Obiettivo di mercato per l’Inter per rimpiazzare Icardi è Romelu Lukaku.

Il centravanti belga ha più volte dichiarato il suo gradimento per i nerazzurri: vuole lasciare Manchester, ma oltre l’Inter non si hanno notizie di suoi estimatori. Destino incrociato per due centravanti che hanno abbondantemente superato quota 100 gol nei loro rispettivi campionati.