Icardi, nuova frecciatina social: «Devi iniziare ad essere grande» – FOTO

Mauro Icardi torna a parlare attraverso i suoi profili social e lancia una frecciatina velata all’Inter – FOTO

Oggi Mauro Icardi ha svolto il primo allenamento con la maglia del Paris Saint Germain. L’argentino ha testimoniato, come sempre, il tutto con video e foto poi pubblicati sui suoi profili social.

In allegato alle nuove foto con la maglia parigina ha scritto una frase che suona come frecciatina velata nei confronti dell’Inter: «Non devi essere grande per cominciare, ma devi iniziare a essere grande». Autocritica e voglia di ripartire oppure sassolino nella scarpa?