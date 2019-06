Icardi: offerte da Napoli e Roma, ma lui pensa alla Juventus

La cessione dell’argentino rischia di diventare l’ennesima telenovela. Dice di voler restare, ma per Antonio Conte è out

Ci potrà essere un braccio di ferro tra l’Inter e Icardi. Non passa un giorno che Wanda Nara, la moglie agente, non ribadisca la volontà di Mauro di voler restare in nerazzurro. La realtà è ben diversa: Icardi vuole partire, ma pretende sia lui a decidere la destinazione.

L’argentino ha in mano due offerte: Roma e Napoli. Non la Juventus, sua meta preferita. Al momento, non ha intenzione di prendere in considerazione il corteggiamento dei giallorossi e dei partenopei. Al contrario, l’Inter spinge per la cessione.