Icardi, offerte da Roma e Napoli, ma lui vuole la Juve

Per Icardi sono arrivate offerte da Roma e Napoli, ma Maurito al momento vuole solo la Juve. La situazione dell’attaccante

Mauro Icardi al centro del mercato. L’attaccante, in uscita dall’Inter, piace molto a Roma e Napoli, che hanno offerto rispettivamente 35 milioni più Dzeko e 60 milioni. Maurito ascolta, ma al momento rifiuta: nella sua mente c’è solo la Juve.

Paratici lo vuole, ma l’operazione è ancora tutta da impostare. Per portarlo a Torino, i bianconeri devono fare cassa e soprattutto fare spazio in attacco cedendo Dybala. Per cederlo ai bianconeri, i nerazzurri vogliono però 80 milioni o lo scambio con la Joya, che dalla Continassa rifiutano con decisione.