Icardi, pressing Napoli: il gesto di Ancelotti verso Maurito

Il Napoli vuole Mauro Icardi e per convincerlo è sceso in campo proprio Ancelotti, che ha fatto un gesto verso l’attaccante

Mauro Icardi continua ad essere conteso da Roma, Juve e Napoli. I tre club hanno messo gli occhi sul giocatore, che al momento vede solo bianconero, ma che potrebbe cambiare idea. Proprio per convincerlo ad accettare la pista azzurra è sceso in campo Carlo Ancelotti.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’allenatore della squadra partenopea ha chiamato l’attaccante, spiegandogli come vorrebbe impiegarlo e quale ruolo avrebbe nello scacchiere azzurro. Adesso tutto è in mano dell’argentino: spetta a lui decidere.