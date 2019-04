Icardi è rientrano nell’elenco dei convocati di Spalletti e partirà titolare contro il Genoa ma i tifosi non l’hanno assolutamente perdonato

Non è stata assolutamente un rientro soft quello che i tifosi interisti hanno riservato a Mauro Icardi. Oggi l’argentino è tornato nell’elenco dei convocati e domani partirà dal primo minuto contro il Genoa ma la guerra rimane apertissima con la tifoseria nerazzurra. Una delegazione della Curva Nord si è recata oggi pomeriggio alla Pinetina per manifestare apertamente il proprio disappunto per il reintegro in rosa dell’ex capitano nerazzurro, esponendo uno striscione con la scritta “Avanti con gli interisti, Icardi vattene”.

Ma non solo. All’uscita dei due pullman che trasportavano i giocatori dell’Inter alla stazione centrale di Milano un gruppo di tifosi ha intonato cori poco carini all’indirizzo dell’argentino. Insomma, guerra che rimane apertissima.