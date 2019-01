Qualche ora fa la notizia non confermata secondo cui il capitano dell’Inter Mauro Icardi non sarebbe intenzionato a rinnovare con la società.

I rinnovi di contratto di Mauro Icardi con l’Inter non sono mai stati immediati, è un dato di fatto. Spesso accompagnati da lunghe trattative, finora il giocatore e la società nerazzurra erano comunque riusciti sempre a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Eppure in queste circostanze la situazione non sembra delle più serene. Complice anche la sempre più aggressiva condotta della moglie-agente del capitano nerazzurro, Wanda Nara, e l’autorità dell’ultimo arrivato in società, Giuseppe Marotta, la sensazione è che il rinnovo di Icardi non sarà cosa semplice.

A rendere più nebuloso lo scenario del prossimo futuro è la notizia clamorosa trapelata dall’Argentina nelle ultime ore. Secondo Tyc Sports, infatti, Wanda Nara avrebbe comunicato all’Inter che Icardi non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. Queste le parole dell’ex showgirl argentina: «Il rinnovo di Icardi con l’Inter ad oggi è molto lontano. Ci sono molti importanti club interessati a mettere sotto contratto Mauro, ovvero i due più importanti di Spagna con i quali abbiamo ottimi rapporti, più una squadra inglese e una francese. Siamo lontani dal raggiungere un accordo, le cifre di cui si parla in Italia non sono vere. Ancora non abbiamo ricevuto una proposta soddisfacente dall’Inter».

Wanda ha però poi aggiunto: «Non nego che in qualunque momento si possa arrivare ad un accordo, ma oggi siamo molto lontani. Non è logico rinnovare il contratto per la cifra che guadagna oggi. Crediamo che Mauro si trovi ad un livello superiore». Insomma, se questa notizia dovesse trovare conferma, saranno tre i club in pole pronti a contendersi il bomber nerazzurro: Real Madrid, Chelsea e Juventus.