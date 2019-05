Icardi, a rischio il futuro nella Nazionale Argentina: a breve la decisione di Scaloni

Il ct dell’Argentina Scaloni non ha ancora chiaro il futuro di Icardi nella Selecciòn: «Questo mese sarà importante per lui, un attaccante deve fare gol»

La pessima stagione di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro del centravanti nella Nazionale Argentina. Il commissario tecnico della Selecciòn Lionel Scaloni ha confermato di non aver ancora preso una decisione definitiva in merito alla convocazione di Icardi per l’imminente Coppa America.

Queste sono le parole di Scaloni: «Questo ultimo mese di gioco sarà importante per Mauro, visto che è stato fuori per tanto tempo a causa del suo conflitto con l’Inter. Io non posso dire chi sarà dentro e chi fuori dall’elenco dei convocati, mancano ancora tante partite e un attaccante vive sempre per il gol».