Icardi, la Roma fa sul serio: ingaggio super, ma la valutazione…

Lotta di mercato per Icardi. La Roma è fortemente interessata e disposta a mettere sul piatto una cifra importante per il suo ingaggio

Fa sul serio la Roma per Mauro Icardi. I giallorossi vorrebbero l’attaccante, ormai fuori dal progetto Inter, magari in un’operazione che possa far entrare l’argentino e uscire Dzeko, che piace moltissimo a Conte.

Come riporta Il Tempo, la società capitolina è disposta a mettere sul piatto 7 milioni di ingaggio per Maurito. Il problema rimane però la valutazione dell’attaccante: i giallorossi sarebbero pronti ad offrire 30-35 milioni più il cartellino del bosniaco, ma i nerazzurri ne vorrebbero 55-60 più il cartellino. Una distanza ancora immensa.