Icardi, non solo Serie A: Maurito piace anche al Psg

Anche il Psg ha messo gli occhi su Mauro Icardi, che piace molto a varie big di Serie A. Le ultime sull’attaccante

Non solo Roma, Napoli e Juve su Mauro Icardi. Come riporta il Corriere dello Sport, anche il Psg ha messo nel mirino l’attaccante dell’Inter. L’obiettivo numero uno dei francesi per sostituire il partente Neymar è sempre Dybala, ma nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto, si virerebbe sull’argentino nerazzurro.

L’attaccante ormai fuori dai progetti di Conte piace molto a Leonardo, che dunque potrebbe provare l’offensiva, soprattutto nel caso in cui non si concretizzassero le ipotesi italiane per Maurito.