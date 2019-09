Icardi, si fa sotto il Paris Saint Germain: operazione in prestito

Ultimi giorni di mercato incandescenti per Mauro Icardi: il Paris Saint Germain è in pressing sull’attaccante argentino

Le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive per il futuro di Mauro Icardi. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Paris Saint Germain si sarebbe fatto sotto per l’attaccante argentino.

I parigini vorrebbero Maurito in prestito ma, come ribadito più volte dall’Inter, con questo tipo di operazione è necessario il rinnovo dell’ex numero 9 nerazzurro il cui contratto scade nel 2021. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà l’affondo decisivo da parte dei Campioni di Francia.