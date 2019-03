Icardi titolare contro la Lazio? Ecco perchè non è una mossa così azzardata

Con l’infortunio occorso a Lautaro Martinez, sono salite le quotazioni di Mauro Icardi per una maglia da titolare

L’Inter ha pagato un conto salatissimo con la pausa Nazionali. Ai già infortunati Nainggolan ed Asamoah si sono aggiunti in rapida successione De Vrij e, soprattutto, Lautaro Martinez. Non un danno da poco per Luciano Spalletti, che in questi giorni sta reinserendo in gruppo l’ex ammutinato Mauro Icardi: l’argentino nel pomeriggio farà l’atteso discorso alla squadra al completo, ultimo passo per il reintegro completo in gruppo. Il Toro, invece, farà subito del lavoro personalizzato. Di sicuro salterà la Lazio domenica, la trasferta in casa Genoa mercoledì e l’Atalanta a San Siro il 7 aprile. L’obiettivo è farlo tornare a Frosinone la domenica successiva, il 14 aprile, ma in casa Inter si ragiona con cautela. Senza il Toro, Spalletti dovrà cambiare ancora in attacco.

I nomi per sostituire il numero 10 sono due, inutile giraci intorno: Icardi e Keita. Mauro non gioca dal 9 febbraio (Parma-Inter), ha rotto il 13 febbraio per il caso fascia e da allora ha fatto due allenamenti in campo con i compagni: certo, lui è l’uomo del gol in casa Inter, ma è molto difficile pensare che Spalletti lo rilanci subito dandogli una maglia da titolare. Molto difficile, ma non impossibile. Da un punto di vista prettamente tattico Keita non è portato a ricoprire il ruolo di prima punta. In tutte le occasioni in cui il senegalese è stato chiamato a sostituire Icardi o Lautaro, ha sempre fallito. Senza contare che l’argentino quando vede i colori biancocelesti si esalta (doppietta all’andata). Per questi motivi schierare l’ex capitano (con solo tre allenamenti nelle gambe) non è una mossa così azzardata. Certo, vi è il rischio di patire l’accoglienza che San Siro riserverà all’attaccante ma un giocatore come Icardi ha già dimostrato di non soffrire le pressioni ma anzi di esaltarsi in quei frangenti. Spalletti lo sa e ci sta pensando. Icardi titolare contro la Lazio non è una mossa così azzardata.