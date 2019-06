Icardi lontato dall’Inter? Il video pubblicato su Instagram dice il contrario – VIDEO

Mauro Icardi ha ribadito la volontà di rimanere all’Inter con un video pubblicato sul suo profilo Instagram dove ripercorre la sua stagione

Mauro Icardi ha deciso di ripercorrere la stagione appena conclusa con la maglia dell’Inter e lo ha fatto attraverso un video postato sul suo profilo Instagram.

In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro prossimo, l’attaccante argentino si volta per guardare quanto accaduto negli ultimi mesi. Un anno non da ricordare e in netto peggioramento rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni con l’Inter.