Igli Tare: «Inter favorita per lo scudetto, ma la Juve c’è. Immobile segnerà ancora tanto»

Igli Tare, ex dirigente della Lazio, ha affrontato diversi temi nella sua lunghissima intervista a La Gazzetta dello Sport

Osservatore distaccato dopo tanti anni da dirigente della Lazio, Igli Tare ha parlato con La Gazzetta dello Sport, offrendo una visione d’insieme dello stato del calcio italiano.

FAVORITA SCUDETTO – «L’Inter resta la squadra da battere perché ha fatto un mercato importante ed è forte, ma tutto si decide a marzo. I nerazzurri ora avranno avversarie toste come Fiorentina, Juve, Roma e Atalanta, più l’Atletico in Champions. Dovranno tener botta».

LA JUVE – «Preparare una partita a settimana fino ad aprile è un bel vantaggio. La Juventus può provare ad allungare o quanto meno a restare lassù fino alla fine».

L’INTER IN CHAMPIONS – «L’Inter la metto insieme al Bayern e al City tra le favorite. Simone è uno dei tecnici top al mondo e sa gestire il doppio impegno settimanale. La conferma l’ha data in Supercoppa: aveva la squadra più forte e ha portato a casa il trofeo. Ora gli manca lo scudetto per coronare la sua carriera, ma già con la Lazio aveva vinto delle coppe e centrato la qualificazione in Champions».

LA CRISI DI IMMOBILE – «Ciro non si discute. Con lui ho un legame speciale e da anni dimostra il suo valore. Quando sarà di nuovo al top della forma, segnerà ancora tanto».

ESONERO MOURINHO – «Ammetto che un po’ mi ha sorpreso, anche se ultimamente i risultati non erano più dalla sua parte. Il calcio italiano ha perso una figura importante, ma la decisione della Roma di sostituirlo con De Rossi la trovo intelligente: Daniele è bravo e amato dalla piazza».

TENTAZIONE ARABIA – «Dopo quindici anni da dirigente della Lazio avevo bisogno di staccare mentalmente e di ricaricare le batterie, ma ora sono pronto a valutare le proposte che mi arriveranno. Dall’Arabia qualcosa c’è stato però non era il momento giusto».