Le strade del Bologna e di Roberto Donadoni sono destinate a separarsi. Il club emiliano sarebbe disposto a concedergli una ricca buonuscita e pare abbia già trovato l’accordo per la prossima stagione con Filippo Inzaghi, impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia

Questa è stata una stagione particolarmente difficile per il Bologna. La squadra guidata dal tecnico Roberto Donadoni è stata per diversi mesi invischiata nella lotta per non retrocedere e ha chiuso il campionato in 15esima posizione con appena 4 punti in più del Crotone. Ieri Sky Sport ha confermato che la dirigenza del club emiliano ha intenzione di chiudere il rapporto con Donadoni e oggi si scopre che potrebbe aver già trovato l’accordo con un altra ex leggenda del Milan. Il Bologna sarebbe infatti vicinissimo a Filippo Inzaghi, oggi tecnico del Venezia in Serie B.

Diverse fonti affermano che il club e Donadoni avrebbero scelto di separarsi di comune accordo mentre il Resto del Carlino ritiene che siano stati i rossoblu a voler licenziare l’allenatore. In ogni caso l’addio di Donadoni potrebbe costare una cifra ragguardevole per le casse della squadra emiliana. Il tecnico di Cisano Bergamasco ha un altro anno di contratto e questo significa che dovrebbe ricevere una buonuscita di 4,3 milioni di euro. Il fatto che Donadoni lascerà Bologna sembra comunque cosa certa…