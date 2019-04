Il Cagliari pesca ancora dal Chievo. Depaoli prossimo obiettivo

La società sarda sta pensando seriamente, di andare nuovamente a saccheggiare il Chievo. Dopo Birsa e Castro, Depaoli può essere il prossimo colpo dei rossoblu

Ormai il Cagliari ci sta prendendo gusto, sembra infatti che ci sia un forte interesse della dirigenza sarda verso Depaoli. Il centrocampista del Chievo e della nazionale under 21, autore di una discreta stagione, nonostante l’annata disgraziata dei clivensi, potrebbe quindi rimanere in serie A e ritrovare Maran.

Il calciatore veneto che può giocare sia come terzino destro, che come mezzala, ritroverebbe nel Cagliari Birsa e Castro; andrebbe così a completare un terzetto di giocatori trasferiti in poco tempo dal Chievo in Sardegna. Su di lui comunque ci sarebbe anche il Torino, che però al momento sembra però in netto svantaggio.

Depaoli quest’anno ha trovato molta continuità rispetto alle passate stagioni, disputando con il Chievo 27 partite in serie A. Vista la sua giovane età, sembra avere margini di crescita notevoli.