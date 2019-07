Il Chelsea saluta Zola: «Grazie di tutto, Gianfranco!»

Il Chelsea saluta Zola e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera: ecco il messaggio dei blues

Tramite un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale, il Chelsea saluta Gianfranco Zola augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera. L’annuncio dell’addio del vice-allenatore storico dei blues, arriva proprio il giorno dell’ufficialità di Lampard sulla panchina del club londinese.

Ecco il ringraziamento del Chelsea: «Tutti al Chelsea, ringraziano Gianfranco per il suo contributo per una stagione piena di successi con i blues e gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera. Ovviamente, sarà sempre il benvenuto».