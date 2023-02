Il ds della Dinamo Batumi: «Giuntoli? Mi ringrazierà per il Kvaratskhelia che è arrivato al Napoli»

Vladimer ‘Lado’ Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi, ha parlato dell’impatto di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A

PAROLE – «Giuntoli? Mi ringrazierà per il Kvaratskhelia che è arrivato al Napoli… Giuntoli è un direttore sportivo straordinario e il suo lavoro parla da sé. È stato il primo a credere nel talento di Kvara e alla fine ha avuto ragione. Insieme a Spalletti, Giuntoli ha fatto la scelta giusta e Kvara li sta ripagando in campo. L’exploit di Khvicha è anche il loro successo, che lo hanno voluto ad ogni costo e hanno creduto nelle sue abilità dal primo minuto. Gli altri club che hanno inseguito Kvara, sono poi finiti con dire tante cose: “Non sa fare questo, non può fare quell’altro…”, e invece il Napoli non ha mai esitato. È venuto qui per comprarlo e puntare su Kvara senza timori, facendo la scelta giusta. Ora si godono uno dei migliori giocatori al mondo».