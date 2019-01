Il fratello di Icardi senza filtri: «Troppi parassiti intorno a lui e su Wanda…»

Guido Icardi, fratello del top player dell’Inter, descrive i rapporti con quest’ultimo e la moglie Wanda Nara

Mauro Icardi non ha un bel rapporto, eufemismo, con i propri fratelli, Ivana e Guido. Nei mesi scorsi Ivana aveva dichiarato di non avere più contatti con il fratello, soprattutto a causa di alcune discussioni avute con la cognata Wanda Nara, colpevole di avere allontanato l’attaccante dell’Inter dalla sua famiglia d’origine.

Oggi, attraverso le stories del suo profilo Instagram, Guido, che di mestiere fa il tatuatore, ha chiesto ai suoi followers di fargli delle domande: tra queste, numerose riguardavano il fratello Mauro. In particolare, è stato chiesto al ragazzo se l’attaccante lo aiutasse economicamente: «Certo, mi gira 20.000 euro a settimana» ha risposto il fratello tra il serio e il faceto.

A proposito, invece, del rapporto tra i due, Guido è più morbido rispetto alla sorella Ivana: «Non ho mai detto che vada tutto male, dico che ci sono troppi paraassiti attaccati al suo portafoglio ma è un esempio per me e gli voglio bene al di là di tutto”. Una frecciata diretta, tra i tanti, proprio a Wanda Nara, protagonista della risposta successiva, in cui Guido ha descritto il rapporto con la cognata utilizzando una emoticon in cui un uomo vomita.